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Збір книжок російською на переробку в Києві триватиме до травня включно

За здані книги надається знижка 10% на покупку нових книжок у “Сяйві книги”.

Збір книжок російською на переробку в Києві триватиме до травня включно
Фото: freestocks / Unsplash

Збір російських книг для подальшої переробки, який проходить у київському магазині ”Сяйво книги”, триватиме до травня включно.

Про це повідомляє пресслужба столичного КП “Міський магазин”.

Отримані від здачі книг на переробку гроші перераховуються на благодійний фонд “Гуркіт”, який купує авто, генератори, дрони та інші речі для захисників України.

Зазначається, що на переробку вже здали 57 тонн російськомовних книг. На ці гроші придбали позашляховик для ЗСУ, нові надходження акумулюються на наступне авто, або інші важливі речі для передової.

В КП додали, що книги також можна надіслати поштою.

Крім того, за здані книги надається знижка 10% на покупку нових книжок у “Сяйві книги”.

Нагадаємо, муніципальна київська книгарня “Сяйво книги” оголосила збір книжок російською, яким вже немає місця у домашніх бібліотеках киян, ще влітку 2022 року.

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