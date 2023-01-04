У Києві тестують новий спосіб оплати проїзду на 17 станціях кільцевої електрички

Можна буде розраховуватися міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC.

Міська влада Києва та Укрзалізниця запустили в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC.

Як повідомили в пресслужбі перевізника, оплату тестуватимуть на 17 станціях Київської кільцевої електрички.

"Тепер на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати", - зазначили в УЗ.

У пресслужбі Укрзалізниці додали: аби оплатити проїзд, достатньо буде прикласти банківську чи транспортну картки або пристрій з NFC до валідатора, а щоб підтвердити здійснення оплати - прикласти їх до електронного пристрою, яким поступово забезпечать всіх касирів найближчими тижнями.

Нагадаємо, раніше УЗ повідомляла, що до кінця грудня 2022 року на більшості станцій кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною картою або банківською карткою або за допомогою NFC.

До цього Kyiv City Express попередило пасажирів, що електричка працюватиме під час повітряних тривог