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“Слуга народу” просить уряд переглянути рішення про скасування аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану

Нардепи підозрюють, що таке рішення має корупційні ризики.

“Слуга народу” просить уряд переглянути рішення про скасування аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану
Фото: Макс Требухов

Фракція “Слуга Народу” направила до Кабміну звернення щодо можливих ризиків, пов'язаних із скасуванням аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану. 

Про це повідомила речниця партії “Слуга народу” Юлія Палійчук.

“Прийняття вказаної Постанови №1495 несе ряд корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи Prozorro”, - йдеться в листі. 

Нардепи від “Слуги народу” просять Кабмін переглянути положення цієї Постанови, ініціювавши зміни до неї. Також нардепів цікавить роз’яснення стосовно стратегії мінімізації корупційних ризиків через ухвалене рішення й набуття ним чинності.

Нагадаємо, Кабмін тимчасово скасував електронні аукціони на Prozorro. За словами глави Мінекономіки Юлії Свириденко, причина полягає в тому, що через відключення світла не всі учасники торгів можуть брати участь в електронних аукціонах. Тому уряд скасував такі аукціони до завершення дії воєнного стану і протягом 90 днів його припинення або скасування.

Раніше Світовий банк відзначив, що система електронних закупівель Prozorro, включаючи електронні каталоги Prozorro Market, відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, які фінансуються СБ. Тому починаючи з 2023 року Prozorro має використовуватись в усіх проектах відбудови України.

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