У Мінекономіки пояснили, чому електронні аукціони на Prozorro тимчасово скасували

Кажуть, що через відключення світла не всі учасники торгів можуть брати участь в електронних аукціонах.

Кабмін тимчасово скасував електронні аукціони на Prozorro.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

За словами глави Мінекономіки Юлії Свириденко, причина полягає в тому, що через відключення світла не всі учасники торгів можуть брати участь в електронних аукціонах. Тому уряд скасував такі аукціони до завершення дії воєнного стану і протягом 90 днів його припинення або скасування.

"Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", - запевнила Свириденко.

Міністерка додала, що можливі зміни в системі публічних закупівель і на постійній основі.

"Одночасно будемо робити аналітику, як ця зміна вплине на різні категорії закупівель. Було багато дискусій, чи потрібні аукціони для складних предметів закупівлі, наприклад, будівництва. Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними. На вимогу World Bank Ukraine ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто на рішення замовника. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель", - пояснила Свириденко.

Ще одне нововедення: уряд скасував локалізацію при закупівлях на потреби Збройних Сил. Це означає, що пікапи, вантажний транспорт, "швидкі" та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації.

Нагадаємо, Світовий банк відзначив, що система електронних закупівель Prozorro, включаючи електронні каталоги Prozorro Market, відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, які фінансуються СБ. Тому починаючи з 2023 року Prozorro має використовуватись в усіх проектах відбудови України.