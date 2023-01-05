На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тис. звернень

На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тисяч звернень.

Про це повдіомила повідомила пресслужба Офісу Уповноваженого.

Звернення надходять з різних куточків України як про зниклих військових, так і про цивільних.

“На нашу гарячу лінію люди можуть повідомити про зниклу особу особисто телефоном або відправити текстове повідомлення, яке наші фахівці опрацюють і внесуть дані в єдину базу”, – зауважив Уповноважений Олег Котенко.

Ті, хто звертається до офісу, не тільки передають дані, але й отримують консультації від працівників гарячих ліній.

Котенко підкреслює, що для розшуку важлива кожна деталь.

В Офісі нагадують – якщо ви втратили зв’язок із близькою людиною, можете звернутися на нашу гарячу лінію: 0 800 339 247 або ж написати у WhatsApp/Viber/Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклого можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.