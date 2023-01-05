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На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тис. звернень

Звернення надходять з різних куточків України.

На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тис. звернень
Фото: president.gov.ua

На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тисяч звернень.

Про це повдіомила повідомила пресслужба Офісу Уповноваженого.

Звернення надходять з різних куточків України як про зниклих військових, так і про цивільних.

“На нашу гарячу лінію люди можуть повідомити про зниклу особу особисто телефоном або відправити текстове повідомлення, яке наші фахівці опрацюють і внесуть дані в єдину базу”, – зауважив Уповноважений Олег Котенко.

Ті, хто звертається до офісу, не тільки передають дані, але й отримують консультації від працівників гарячих ліній. 

Котенко підкреслює, що для розшуку важлива кожна деталь.

В Офісі нагадують – якщо ви втратили зв’язок із близькою людиною, можете звернутися на нашу гарячу лінію: 0 800 339 247 або ж написати у WhatsApp/Viber/Telegram на номер: (095) 896-04-21. 

Також повідомити про зниклого можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

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