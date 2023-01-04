Головне за ніч. Середа, 4 січня

Повітряна тривога цієї ночі не оголошувалася в західних областях та в столиці, в більшості інших не минулося без сирен. Ворог вів вогонь по Чернігівській, Сумській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях, Херсонщину атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків 73 рази.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

Противник завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон.

Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються поліпшити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили ліквідували близько 720 росіян і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 108 910 осіб.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках

Про інші втрати противника – в новині.

Унаслідок нічного прильоту в одному з районів Запоріжжя ушкоджено вісім багатоповерхових будинків. В них повилітали вікна та зруйновано балкони. Окрім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибито шибки і частково ушкоджено дах, повідомив у Телеграм секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Також відомо про ще одну постраждалу людину. На щастя її життю нічого не загрожує.

Зранку 4 січня у Севастополі лунають вибухи, повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

“В тимчасово окупованому Севастополі мешканці скаржаться на звуки вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що щонайменше двічі спрацювали системи ППО. Речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на місцеві Telegram-канали додав, що вибухи було чутно в районі “Фруктового (Бельбек) і Солдатського”.

Так званий губернатор Михайло Развожаєв заявив, що в районі аеродрому нібито збили два безпілотники.

Одним із пріоритетів зовнішньої політики адміністрації президента США Джо Байдена у 2023 році стане підтримка України, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр..

Сполучені Штати відстоюватимуть принципи міжнародного порядку, який захищає суверенітет та територіальну цілісність і відкидає агресію – як у Європі, так і у всьому світі.

На запитання чи бачить Байден перспективу миру в Україну цього року, Жан-П’єр зазначила: “Нічого про Україну без України”.

“Ми всі підтримуємо справедливий світ. Це те, що ми всі підтримуємо. Ви чули, як президент сказав ці слова на прес-конференції (з Володимиром Зеленським, – ред.), – зазначила вона.

Найповніша картина сьогоднішнього, першого дня 2023 року, обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!