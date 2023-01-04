Росія обстріляла Чернігівську і Сумську області, по Костянтинівці вдарила ракетами

Також ворог вів вогонь по Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській і Харківській областях.

У Чернігівській області за 3 січня росіяни тричі обстріляли один район – Новгород-Сіверський. Вони вели вогонь із артилерії, мінометів та АГС. Без жертв та руйнувань.

Учора вдень росіяни обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області із мінометів. Було чотири "прильоти" 120-мм калібру. По Зноб-Новгородській громаді випустили шість мін вчора ввечері. Без руйнувань та постраждалих, йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій.

Уночі врог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту трьох ракет С300 на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними ОВА, одна людина поранена, але секретар міської ради вранці повідомляв про двох.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Залізничне, Білогір'я, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Ольгівське, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Малинівка, Гуляйпільське. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів.

У Донецькій області вночі ворог завдав ракетних ударів по м. Костянтинівка. Постраждали складські приміщення підприємства, спортивне поле та подвір'я школи. Зранку активізувалися бойові дії на лінії фронту в Очеретинській громаді, вранці тривав артобстріл села Веселе. Протягом доби – обстріли м. Курахове та м. Гірник. Є пряме влучання в п‘ятиповерховий житловий будинок у Кураховому, частково пошкоджені ще пʼять багатоповерхівок. Знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. Упродовж ночі обстріли позицій та околиць Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Пошкоджено ЛЕП за межами міста. За добу: один загиблий, пʼять поранених цивільних.

У Дніпропетровській області росіяни знову обстрілювали Нікопольський район. Російська важка артилерія ударила по самому Нікополю. Без жертв. У місті пошкоджені кілька будинків та кілька господарських споруд, автівка, газогін та лінія електропередач.

У Луганській захисники відбили ворожі атаки поблизу Стельмахівки і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу з боку росіян зазнали Макіївка, Площанка і Діброва. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській області ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Слобожанському напрямку. На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка. У Вовчанську обстрілами пошкоджено приватний будинок. У смт Дворічна окупанти обстріляли пожежні автомобілі. Там отримав поранення 42-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп‘янську вибухову травму отримав 50-річний чоловік. Госпіталізований. Стан – середній.

У Миколаївській області вчора вдень ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Без жертв.

У Херсонській від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав. На виїзді з Малої Олександрівки Бериславського району автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків, ще один дістав поранення, за його життя борються лікарі. Загалом в області минулої доби загинули двоє людей, пʼять поранені.

Нагадаємо, нічного удару по Запоріжжю ворог завдав близько опівночі. Пошкоджено вісім багатоповерхівок і дитячий садок.