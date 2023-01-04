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Учора росіяни 73 рази атакували Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків

Загинули двоє людей, п’ятеро дістали поранень.

Учора росіяни 73 рази атакували Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

У вівторок, 3 січня, російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонської області. Мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Херсон армія РФ атакувала 11 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки”, – розповів він.

Минулої доби через російські атаки загинули дві людини. П’ятеро жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 

Нагадаємо, 2 січня військові РФ 79 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені. 

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