​У двох громадах Сумщини росіяни обстрілами пошкодили електролінії

Всього ж за день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини.

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Сьогодні, 4 січня, російські окупанти завдали 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У Краснопільській громаді російські війська обстріляли прикордоння із мінометів, зафіксовано 19 прильотів. Також вони ударили протитанковою керованою ракетою по території громади.

Також по Білопільській громаді росіяни вели вогонь із мінометів, 18 прильотів, в результаті обстрілу було пошкоджено електролінію.

По Шалигинській громаді прилетів один снаряд з артилерії, а по Зноб-Новгородській громаді чотири рази вдарили із САУ, пошкоджено електролінію.

Крім того, Середино-Будську громаду обстріляли з артилерії,зафіксовано 12 прильотів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська накрили вогнем із важкої артилерії Нікополь.