Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври

Богослужіння почнеться о 9:00 7 січня.

Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Фото: Пресслужба ПЦУ

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Пресслужба ПЦУ уточнила, що богослужіння почнеться о 9:00, і запросила українських вірян до спільної молитви.

Нагадаємо, глава Держетнополітики Віктор Єленський розповів, що Мінкультури та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" виявили серйозні порушення в експлуатації двох храмів у Верхній лаврі. До кінця роботи комісії, яка має зафіксувати ці порушення та по можливості усунути їх, Верхня лавра буде закрита.

Віктор Єленський зазначив, що дозволи на богослужіння в цих храмах надаватимуться, але монополії Московського Патріархату там, звичайно, не буде.

Як раніше повідомлялось, Міністерство культури рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі. 

Нагадаємо, що з середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що знаходять там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

РНБО після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ (МП) кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей. 

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти діячів УПЦ МП, яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також