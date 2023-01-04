Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Пресслужба ПЦУ уточнила, що богослужіння почнеться о 9:00, і запросила українських вірян до спільної молитви.

Нагадаємо, глава Держетнополітики Віктор Єленський розповів, що Мінкультури та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" виявили серйозні порушення в експлуатації двох храмів у Верхній лаврі. До кінця роботи комісії, яка має зафіксувати ці порушення та по можливості усунути їх, Верхня лавра буде закрита.

Віктор Єленський зазначив, що дозволи на богослужіння в цих храмах надаватимуться, але монополії Московського Патріархату там, звичайно, не буде.

Як раніше повідомлялось, Міністерство культури рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі.

Нагадаємо, що з середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що знаходять там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

РНБО після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ (МП) кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти діячів УПЦ МП, яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи.