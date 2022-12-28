Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Храми Київщини отримали понад 60 генераторів

Під час блекауту храми зможуть продовжувати роботу.

Храми Київщини отримали понад 60 генераторів
Фото: Пресслужба Бучанської міськради

Митрополит Епіфаній передав храмам Київської області понад 60 генераторів, котрі надали партнери зі Словаччини.

Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради. 

“Попереду ще два місяці зими. Через терористичні атаки ворога цей період може бути важким. Тож друзі із Словаччини передали нам допомогу, щоб на випадок блекауту люди могли прийти до храму зігрітися, підзарядити свої телефони чи інші пристрої”, – зазначив митрополит Епіфаній.

Церемонія вручення відбулася в бучанському храмі Андрія Первозванного.

Як раніше повідомлялось, Епіфаній запропонував владі Київщини відкрити Пункти незламності у храмах області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також