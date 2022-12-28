Храми Київщини отримали понад 60 генераторів

Митрополит Епіфаній передав храмам Київської області понад 60 генераторів, котрі надали партнери зі Словаччини.

Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради.

“Попереду ще два місяці зими. Через терористичні атаки ворога цей період може бути важким. Тож друзі із Словаччини передали нам допомогу, щоб на випадок блекауту люди могли прийти до храму зігрітися, підзарядити свої телефони чи інші пристрої”, – зазначив митрополит Епіфаній.

Церемонія вручення відбулася в бучанському храмі Андрія Первозванного.

Як раніше повідомлялось, Епіфаній запропонував владі Київщини відкрити Пункти незламності у храмах області.