Найближчим часом Київ може повернутись до планових відключень, - Yasno

Ситуація в енергосистемі Києва стабілізується, відключення стають більш прогнозованими.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він додав, що найближчим часом Київ зможе повернутися до графіків відключень електроенергії.

“Звісно, після того, як повернемося, варто згадати і використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами. Особливо на час підготовки до свят. Маємо використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів. Особливо - не вмикати у розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло”, - нагадав Коваленко.

Гендиректор Yasno додав, що значна кількість будинків відключається від енергопостачання самостійно.

Київська міська влада отримала від ОСББ вже 107 заявок на компенсацію 70% вартості придбання генераторів для будинків. Для цього ОСББ/ЖБК мають звернутися до райадміністрацій із заявою та пакетом документів.

Як раніше повідомлялось, станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано з зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні.