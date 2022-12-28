Британці навчили 10 українських екіпажів воювати на гелікоптерах Sea King

Міноборони Британії заявило про намір передати українським військовим гелікоптери Sea King.

Про це міністерство повідомляє у Twitter.

«Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки. Військово-морський флот Британії провів навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості», – йдеться у повідомленні.

Sea King — це британська ліцензована модифікація однойменного американського вертольота, також відомого як Sikorsky SH-3 Sea King.

Ці вертольоти також популярні серед цивільної служби та іноземних військових користувачів і все ще перебувають на озброєнні багатьох країн світу. Окрім США, Sea King будували компанії Agusta у Італії за ліцензією, Mitsubishi у Японії і Westland у Великій Британії під назвою Westland Sea King.

Перший тестовий політ прототип майбутнього Sea King виконав у 1959 році, у 1961-му був введений в експлуатацію і протягом десятиліть зазнавав різноманітних модифікацій у Сполучених Штатах.Великобританія випускалала свою версію Sea King з 1960-х років. Британська компанія Westland Helicopters мала ліцензійну угоду з Sikorsky Aircraft.

Британський авіавиробник вніс серйозні модифікації у конструкцію гелікоптера. Британські вертольоти відрізняються від американських двигунами Rolls-Royce Gnome, британськими протичовновими системами та повністю комп'ютеризованим управлінням польотом. Крім того, британський варіант Sea King, відомий як Commando, також був модифікований для використання як військово-транспортна машина.

Одним із найпоширеніших варіантів для британської армії став Sea King Commando (HC4) – це транспортний вертоліт, який може перевозити до 28 військовослужбовців з повним спорядженням. Westland WS-61 Sea King є досить автономним і може працювати, координуючись з літаками або надводними кораблями. Вертоліт оснащений пошуковим радаром.

У Великобританії вертольоти Sea King HC4 (Commando) брали участь у Фолклендській війні, в операціях на Балканах і двох війнах у Перській затоці, Сьєрра-Леоне, Лівані та Афганістані. У Британії Sea King широко використовувалися як Королівським ВПС, так і Королівським Військово-морським флотом. Останній гелікоптер зняли з експлуатації ВМС у 2018 році.

Нагадаємо, що у 2023 році військову підготовку у Великобританії пройдуть ще 19 200 українців.

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