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Шахраї збирають "допомогу” для військових від імені Чернівецької ОВА

Підробка оформлена за зразком офіційного документа.

Шахраї збирають "допомогу” для військових від імені Чернівецької ОВА

Шахраї від імені ОВА надсилають буковинцям листи із вимогою перерахувати кошти нібито для ЗСУ. 

Про це повідомила Чернівецька ОВА.

“Увага! Шахраї! Останніми днями буковинці могли отримувати листи із проханням про допомогу для Збройних сил України. Вони були оформлені за зразком офіційного документа Чернівецької обласної військової адміністрації”, - йдеться у повідомленні.

У листі також наведено номер рахунку та зазначено, що дії узгоджено із Президентом України та Верховною Радою України.

Чернівецька ОВА зазначає, що не розсилала подібні документи та не проводить жодних зборів на потреби ЗСУ. 

Нагадаємо, на початку грудня слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом шахраям, які працювали за схемою "Ваш родич у біді". Зловмисники – раніше не судимі мешканці Запорізької області, 1999 та 2003 років народження.

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