Отримувачам соцдопомог не потрібно знову подавати заяви для продовження виплат, - Мінреінтеграції

У тому числі це стосується допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.

На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на рішення Уряду.

“Річ у тім, що в листопаді цього року Кабмін постановив: на період дії воєнного стану надання державних соціальних допомог і пільг, які було призначено раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, які проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих. Тобто, це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання адміністративних послуг, зокрема через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги.

З метою вирішення цієї проблеми було проведено низку нарад. За їх результатами до Уряду було подано проєкт постанови про автоматичне продовження виплат, який вчора й ухвалив Кабмін.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи мають можливість зробити переадресацію своїх соціальних виплат у будь-яку область України. Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни.