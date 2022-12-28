Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
ГоловнаСуспільствоВійна

Отримувачам соцдопомог не потрібно знову подавати заяви для продовження виплат, - Мінреінтеграції

У тому числі це стосується допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.

Отримувачам соцдопомог не потрібно знову подавати заяви для продовження виплат, - Мінреінтеграції

На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям. 

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на рішення Уряду.

“Річ у тім, що в листопаді цього року Кабмін постановив: на період дії воєнного стану надання державних соціальних допомог і пільг, які було призначено раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, які проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих. Тобто, це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання адміністративних послуг, зокрема через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги.

З метою вирішення цієї проблеми було проведено низку нарад. За їх результатами до Уряду було подано проєкт постанови про автоматичне продовження виплат, який вчора й ухвалив Кабмін.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи мають можливість зробити переадресацію своїх соціальних виплат у будь-яку область України. Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також