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Переселенці можуть переадресувати свої соцвиплати у будь-який регіон України, - Мінреінтеграції

Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни.

Переселенці можуть переадресувати свої соцвиплати у будь-який регіон України, - Мінреінтеграції
Фото: EPA/UPG

Внутрішньо переміщені особи мають можливість зробити переадресацію своїх соціальних виплат у будь-яку область України.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію. Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні Укрпошти за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на новому місці”, - йдеться у повідомленні.

Зробити це можна, зателефонувавши: до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545; до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте.

Переадресацію з Укрпошти також можна здійснити на зручне відділення Ощадбанку – без відкриття рахунку. Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте.

Якщо виплати надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно – кошти й надалі надходитимуть на той же рахунок.

Нагадаємо, українська влада найближчим часом не планує масові перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб. Перевірки будуть проводити тільки у випадку звернення правоохоронців.

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