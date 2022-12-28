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В окупованому Сєвєродонецьку залишаються 8 тис. жителів

З них близько 500 дітей шкільного віку.

В окупованому Сєвєродонецьку залишаються 8 тис. жителів
Наслідки обстрілів Сєвєродонецька. Ілюстративне фото
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

В окупованому російськими військовими з червня Сєвєродонецьку залишаються жити до 8 тис. людей.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА з посиланням на очільника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександра Стрюка.

Він додав, що у місті знаходяться близько 500 дітей шкільного віку.

Близько 70 % жителів Сєвєродонецька евакуювалися в безпечні регіони України або за рубіж. В Україні залишаються до 30-40 тисяч, близько 15-20 тисяч виїхали за кордон.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти примусово надають дітям громадянство РФ. 

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