Укрпошта готує три випуски нових марок

Укрпошта готує три випуски марок на січень – лютий.

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Telegram.

«Друзі! Так вийшло, що останні випуски - Херсон, Кримський Міст, Новий Рік, Щедрик та Зброя - були розкуплені майже за лічені дні і, звісно, я отримую чисельні повідомлення, що багато кому не вистачило наших марок», - написав Смілянський.

За його словами, тепер випусків буде більше, але тиражі будуть менші.

«Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень - лютий», - повідомив очільник Укрпошти.

Крім того, Ігор Смілянський порадив українцям підписатися на філателістичний абонемент Укрпошти. З наступного року Укрпошта надсилатиме марки одразу після випуску, не чекаючи закінчення місяця.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта провела перші виплати на деокупованій Луганщині. Жителям села Невське видали пенсії та грошову допомогу.