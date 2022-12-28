Дефіцит електроенергії в системі збільшився через обстріли на сході, – Укренерго

Енергосистема України за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян.

Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Нагадаємо, у Києві і області діють екстрені відключення світла.