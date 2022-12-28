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Фонд розвитку інновацій переходить в управління Мінцифри

Це дасть змогу системно реалізовувати ідеї та розвивати стартапи.

Фонд розвитку інновацій переходить в управління Мінцифри

Нагадаємо, Фонд розвитку інновацій переходить від Міністерства фінансів до управління Міністерства цифрової трансорфмації України

Таке рішення схвалив Кабінет міністрів 27 грудня, повідомила пресслужба міністерства.

“Уряд ухвалив постанову, згідно з якою Фонд розвитку інновацій переходить у сферу управління Міністерства цифрової трансформації. Це дасть змогу системно реалізовувати ідеї та розвивати стартапи під координацією Мінцифри”, – йдеться у повідомленні.

Фонд розвитку інновацій (інша назва – Український фонд стартапів) створений у 2018 році за ініціативою прем'єр-міністра України. Зараз це одна з ключових організацій в Україні, яка допомагає технологічним стартапам залучити кошти на ранніх етапах та запустити власні проєкти.

Загалом діяльність Фонду розподілена за чотирма напрямками:

  • фінансова підтримки стартапів у формі грантів;
  • надання доступу до менторів та супровідних послуг;
  • створення умов для доступу до акселераційних програм;
  • налагодження координації між учасниками стартап екосистеми.

Зокрема, Фонд розвитку інновацій вже допомагає активно розвиватися стартапам у напрямку military-tech. Зокрема провели перший Drone Hackathon, за результатами якого 6 команд проходять акселерацію на базі Фонду. А також перший в Україні Drone Demo Day, який зібрав понад 300 учасників.

Нагадаємо, раніше Мінцифри аносувало запуск в Україні безоплатного курсу із криптограмотності.

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