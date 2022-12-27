Наприкінці року українські аграрії підбивають підсумки своєї діяльності під час протистояння країни російській агресії. Компанія KSG Agro, одна з потужніших агрохолдингів Придніпров'я, також узагальнює результати впровадження антикризові бізнес-стратегії у кризових реаліях, та планує виробничу діяльність на наступний 2003 рік.

За словами Сергій Касьянова, голови ради директорів KSG Agro, минулий рік був найважчим за всю історію незалежності. "Аграріям ніколи раніше не доводилося працювати під ворожими обстрілами. Ми з біллю у серці дивилися, як полають наші поля, які розташовані у Криворізькому районі, за 30 км від лінії фронту. Снаряди прилітали під колеса наших комбайнів. Але компанія, яка є важливим елементом продовольчої безпеки Придніпровського регіону не мала права припинити виробничу діяльність. Зараз ми закриваємо 80% потреб Дніпропетровської області у свинині. Постачаємо м'ясо до Харківщини і Запоріжжя, які в наслідок агресії значною мірою скоротили свої виробничі потужності. Враховуючи все це, ми орали, сіяли і жнивали під обстрілами", - розповідає керівник холдингу.

У Криворізькому та Дніпровському районах компанія у дуже важких умовах обробляла 15 тис. га землі. Але деякі землі, що безпосередньо межували з окупованою Херсонщиною, все ж таки довелося залишити - саме її окупанти обстрілювали найбільше. Іншим викликом для компанії стало здорожчення майже у 2 рази палива, насіння та добрива у порівнянні із довоєнним станом. Та й погодні умови у 2022 році також не завжди були сприятливі для агровиробників. Все це призвело до зменшення врожайності, яка в середньому по підприємству складала торік 3,5 т з 1 га, хоча раніше була майже 1,5 раза вища. Втім компанія не тільки не втратила під час війни, але й, на відміну від багатьох агропідприємств, отримала прибуток - допомогла вертикальна інтеграція. (Докладніше у відео за посиланням).

"Будь-яка криза несе нові можливості. Ще три-чотири роки тому, рослинництво було дуже прибутковим, а тваринники були в мінусах. Натомість сьогодні ті, в кого є, нормально вибудуваний тваринницький бізнес, мають значну конкурентну перевагу. Звісно, що наша компанія досягла цього результату не під час війни, а завдяки суттєвим інвестиціям впродовж тривалого часу", - розповідає Сергій Касьянов.

Внаслідок блокади Росією транспортних морських шляхів, ціна на пшеницю, яка у середині країни до війни коштувала десь 8 тис. грн за 1 тону, сьогодні складає приблизно 4 - 4,5 тис. грн, що перевищує витрати на її виробництво. Тому KSG Agro планує більш зосередитись на виробництві зернових для власних потреб. В першу чергу, щоб забезпечити кормами 60 тис. власного поголів'я свиней.

Тим більше, що потреба у кормах зростає - тваринницький комплекс, який входить до складу холдингу, під час війни збільшив виробництво на 20%. Стратегія, яку ради директорів KSG Agro затвердила на 2023 рік, передбачає скорочення обсягу зернових, збільшення відсотка посівної площа під рапс та соняшник та використання частини землі під пар, з якої через декілька років планують отримати підвищений врожай. Ставка на соняшник та рапс виправдана тим, що у цьому напрямку почали проглядатися додаткові експортні можливості. В умовах російської блокади KSG Agro розвиває експорт, використовуючи всі можливості. Хоча звісно, залізничний та автотранспорт, порівняно з морським, менш ефективний і призводить до збільшення витрат на логістику.

"Ми вирішили, що продукцію врожаю цього року експортуватимемо самостійно, без міжнародних трейдерів, - зазначає Сергій Касьянов, - Соняшник перероблятимемо в Україні й самостійно експортуватимемо олію, шрот до Європейських країн. Те саме стосується і збіжжя. І вже сьогодні активно вибудовуємо логістичні ланцюжки, ведучи перемовини в Румунії, Польщі, Словаччині. Логістика матиме мультимодальний характер — застосовуватиме і залізницю, і автомобільний транспорт. А щодо експорту до Близького Сходу й Африки — порти Румунії. Коли буде врожай, у нас буде готова логістична модель для експорту продуктів його перероблення та збіжжя".

Касьянов повідомив, що компанія не планує відмовлятися від сформованих раніше інвестиційних та виробничих планів. "Для нас це принципово. Розвивати потужності агровиробництва, зміцнювати систему продовольчої безпеки країни - все це українські аграрії вважають гідною відповіддю на виклик, який кинув Україні ворог. Не випадково у своїй різдвяній промові Президент Володимир Зеленский згадав аграріїв поряд з бійцями ВСУ. Впевнений. що у наступному 2023 році ми обов'язково здобудемо перемогу і на полі бою і на економічному фронті", - наголосив Касьянов.