Епіцентр передав МОЗ чергову партію з десяти автомобілів швидкої допомоги

Загалом з серпня цього року компанія профінансувала та передала 30 реанімобілів для потреб медицини катастроф на суму понад 80 млн грн.

Нові реанімобілі отримали центри медичної екстреної допомоги Херсонської, Житомирської, Волинської та Сумської областей, а також військові медики підрозділів сил оборони.

Ці швидкі були придбані в межах благодійної ініціативи “Рятуємо життя”. Вона реалізується компанією “Епіцентр” спільно з покупцями, партнерами та постачальниками, які донатять на швидкі й таким чином дякують медикам. Загалом з серпня цього року компанія профінансувала та передала 30 реанімобілів для потреб медицини катастроф на суму понад 80 млн грн.

“В рамках нашої благодійної ініціативи передаємо МОЗ чергову партію швидких. І ми продовжуватимемо допомагати медикам рятувати життя стільки, скільки це буде потрібно.Наступну партію з 10 автомобілів виробник обіцяє виготовити вже до середини січня. Закупівля автомобілів швидкої допомоги відбулася завдяки об’єднанню зусиль компанії “Епіцентр”, її партнерів, постачальників та покупців. В цьому єднанні та взаємопідтримці відображається сила і міць українського народу. І дуже символічно, що ми передаємо ці автомобілі, коли світ відзначає Різдво. Це час, коли людство дивиться в майбутнє з надією і вірою на спасіння, а українці - ще і з великою мрією про мир і перемогу”, - зазначила під час передачі швидких засновниця та голова ТОВ “Епіцентр К” Галина Герега.

Передані автомобілі швидкої медичної допомоги на базі Citroen Jumper класу С завдяки своїй ергономічності та технічним характеристикам отримали позитивні відгуки від працівників охорони здоров'я. Машини обладнані дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами ШВЛ. Це дозволяє медикам проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої.

“Ми вдячні відповідальному бізнесу і його клієнтам за підтримку системи охорони здоров’я в надскладний для всіх нас час. Знаю, вам також непросто, але впевнений, що спільними зусиллями ми вистоїмо, переможемо і відновимо нашу країну. Автомобілі, які ми отримували раніше від компанії “Епіцентр”, уже рятують життя українців, постраждалих від дій країни-агресора, тому насправді кожен донат, великий і маленький, — не про гроші, а про спасіння цілих родин”, - додав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Епіцентр продовжує благодійну ініціативу у мережі торгових центрів і закликає доєднуватись усіх небайдужих для підтримки країни та медиків, які щодня рятують життя українців.

Епіцентр - лідер українського ринку ритейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на грудень 2022 року мережа компанії об’єднує 74 діючих торгових об’єкти під брендами Епіцентр та Нова Лінія в різних регіонах країни. Внаслідок бойових дій три ТЦ Епіцентр у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені. Ще частина торгових об’єктів була змушена припинити роботу через окупацію українських територій або близькість до зон бойових дій. Попри суттєві втрати компанія не тільки продовжує забезпечувати українців всіма необхідними товарами, але й активно допомагає країні. Загальна сума допомоги від компанії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже перевищила 1 млрд грн.