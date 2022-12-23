У часи, коли російська орда має на меті знищити все українське, особливо важливо дотримуватися українських традицій. Берегти родинний затишок, сімейні традиції на різдвяні та новорічня свята, допомагати тим, хто того потребує закликає компанія “Епіцентр К” у душевному новорічному ролику.

Ролик був знятий на благодійних засадах по мотивам Новорічного Ярмарку в українському стилі, який розпочався в кожному ТЦ “Епіцентр К”.

“Передріздвяний час – це завжди добро людських сердець, помножене на казку традицій. І ця комбінація є справжньою запорукою див! Ми хочемо, аби люди підтримували один одного, дарували щирість і ділилися теплом. А Новорічний Ярмарок в Епіцентрі є тим місцем де кожен може зануритися в святкову магію і вибрати подарунки найближчим!”, – розповіла директорка з реклами та маркетингу Епіцентр Ірина Шинкаренко.

Дану ініціативу підтримала українська співачка Анна Трінчер та стала обличчям і голосом кампанії. Вона знялася у ролику разом зі своєю бабусею, акцентуючи увагу глядачів на необхідності не забувати про близьких. Також у ролику знялися сім’ї, які працюють у компанії “Епіцентр К”.

“Я радо погодилась на дану ніціативу, адже дуже люблю новорічні свята і вважаю, що попри всі негаразди, варто не забувати про традиції та дарувати тепло своїм рідним. Так, зараз не всі можуть доєднатися до святкування, на жаль. Та завжди можна передати на фронт або нужденним людям подарунки і те, чого вони найбільш потребують. Було б бажання дарувати та підтримувати, а спосіб можна вигадати завжди!” – прокоментувала новорічний ярмарок співачка Анна Трінчер.