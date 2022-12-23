Його вартість оцінили в понад 900 тисяч гривень.

Учора на Закарпатті, у пункті пропуску "Тиса", прикордонники спільно з митниками не допустили незаконного переміщення з України до Угорщини гвинтокрила КА-26. Його перевозили вантажним автомобілем української реєстрації.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Під час перевірки гвинтокрила у правоохоронців виникли підозри щодо можливого його незаконного переміщення. Тож вантажівку, якою його перевозили, вивели із загального потоку для проведення поглибленого огляду.

Під час перевірки виявили, що документи, за якими перевозили гвинтокрил, містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом ці розбіжності підтвердив судовий експерт, якому надіслали відповідний запит.

"За результатами огляду та внаслідок виявлення документів, що містять неправдиві відомості, гвинтокрил КА-26 вилучили співробітники митниці. Його оцінили в суму понад 924 тисячі гривень",- зазначили в ДПСУ.