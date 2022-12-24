Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
​«Патріоти». Далі буде
​«Патріоти». Далі буде
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Два Різдва: окремо чи разом
Два Різдва: окремо чи разом
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Лікарні Херсонщини отримали 32 генератори

Також медзаклдам передали критично важливе обладнання.

Лікарні Херсонської області отримали 32 генератори та інше критично важливе обладнання.

Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив під час робочої поїздки до регіону, повідомила пресслужба МОЗУ. 

Від початку року та після деокупації територій Херсонщини лікарні отримали автомобілі швидкої медичної допомоги, генератори, кисневі станції, рентгенапарати, апарати вакуумної терапії ран, монітори пацієнта, дефібрилятори, холодильник та лабораторне обладнання. 

Фото: МОЗ
“Сьогодні на Херсонщині завдяки співпраці органів місцевого самоврядування й за допомоги коштів державного бюджету, проєктів Світового банку, Глобального фонду й коштів рахунку UNITED24 була закуплена значна частина обладнання, щоби в лікарнях могли реагувати на виклики, спровоковані повномасштабним вторгненням росії, і оперативно надавати потрібну медичну допомогу”, – сказав Ляшко. 
Загалом від початку повномасштабної війни до лікарень Херсонщини вже доставлено й розподілено 284 одиниці медичного обладнання та приладів. Найближчим часом очікується постачання ще додаткового обладнання. 
Фото: МОЗ

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також