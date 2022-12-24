Лікарні Херсонської області отримали 32 генератори та інше критично важливе обладнання.

Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив під час робочої поїздки до регіону, повідомила пресслужба МОЗУ.

Від початку року та після деокупації територій Херсонщини лікарні отримали автомобілі швидкої медичної допомоги, генератори, кисневі станції, рентгенапарати, апарати вакуумної терапії ран, монітори пацієнта, дефібрилятори, холодильник та лабораторне обладнання.

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

“Сьогодні на Херсонщині завдяки співпраці органів місцевого самоврядування й за допомоги коштів державного бюджету, проєктів Світового банку, Глобального фонду й коштів рахунку UNITED24 була закуплена значна частина обладнання, щоби в лікарнях могли реагувати на виклики, спровоковані повномасштабним вторгненням росії, і оперативно надавати потрібну медичну допомогу”, – сказав Ляшко.Загалом від початку повномасштабної війни до лікарень Херсонщини вже доставлено й розподілено 284 одиниці медичного обладнання та приладів. Найближчим часом очікується постачання ще додаткового обладнання.