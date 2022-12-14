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США виділяють гроші на відновлення системи громадського здоров’я в Україні

Частина коштів буде направлена на підтримку та розвиток навчального курсу з польової епідеміології.

США виділяють гроші на відновлення системи громадського здоров’я в Україні
Фото: Пресслужба МОЗ

Центр контролю та профілактики хвороб США виділяяє додаткових 17 млн доларів на фінансування відновлення системи громадського здоров’я в Україні. 

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“З цих 17 млн доларів США 5,3 млн будуть спрямовані на запобігання, виявлення та реагування щодо стримування стійкості росту до протимікробних препаратів, 7,7 млн — на посилення систем епіднагляду та можливостей лабораторій, 2,6 млн — на посилення управління надзвичайними ситуаціями у сфері громадського здоров’я та 1,2 млн — на вдосконалення систем модернізації даних”, - розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він додав, що частина коштів буде направлена на подальшу підтримку та розвиток навчального курсу з польової епідеміології для українських спеціалістів.

Нагадаємо, щоб відновити медичні заклади, які зруйнувала РФ, Україні потрібно щонайменше 1 мільярд доларів.  

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