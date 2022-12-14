Російська атака дронами: Бріджит Брінк заявила, що додаткова підтримка українців в дорозі

Також вона запевнила у підтримці українців з боку США.

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтримала українців у зв’язку з атакою російських дронів, яка сталася сьогодні, 14 грудня.

Про це вона написала у Twitter.

“Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокинутися від російських бомб – це надто звичайне явище, яке з хоробрістю та гідністю переноситься по всій Україні”, - написала пані посол.

Бріджит Брінк зазначила, що США підтримує українців, а додаткова підтримка в дорозі.

Drones in Kyiv this morning, but I know waking up to Russia's bombs is an all too common experience endured with bravery and dignity across Ukraine every. We're with you – more support is on the way. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 14, 2022

Близько шостої ранку Росія влаштувала масовану атаку ударними безпілотниками на Київ. Збито щонайменше 13 БпЛА. У Києві уламки безпілотників пошкодили адміністративну будівлю і чотири житлові будинки, поранених немає. У передмісті, у Вишневому, пошкоджено приватний будинок.

6 грудня Росія поновила напади "шахідами" після тритижневої перерви. Британська розвідка припускала, що це може бути повʼязано з доставкою нової партії БпЛА з Ірану.

Нагадаємо, Вашингтон шукає можливості постачання енергетичного обладнання Україні у всьому світі. Цього тижня адміністрація Байдена надіслала першу порцію допомоги на енергетичне обладнання на суму 53 мільйони доларів.