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Російська атака дронами: Бріджит Брінк заявила, що додаткова підтримка українців в дорозі

Також вона запевнила у підтримці українців з боку США.

Російська атака дронами: Бріджит Брінк заявила, що додаткова підтримка українців в дорозі
Бріджит Брінк
Фото: Вікіпедія

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтримала українців у зв’язку з атакою російських дронів, яка сталася сьогодні, 14 грудня. 

Про це вона написала у Twitter. 

“Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокинутися від російських бомб – це надто звичайне явище, яке з хоробрістю та гідністю переноситься по всій Україні”, - написала пані посол. 

Бріджит Брінк зазначила, що США підтримує українців, а додаткова підтримка в дорозі.

Близько шостої ранку Росія влаштувала масовану атаку ударними безпілотниками на Київ. Збито щонайменше 13 БпЛА. У Києві уламки безпілотників пошкодили адміністративну будівлю і чотири житлові будинки, поранених немає. У передмісті, у Вишневому, пошкоджено приватний будинок.

6 грудня Росія поновила напади "шахідами" після тритижневої перерви. Британська розвідка припускала, що це може бути повʼязано з доставкою нової партії БпЛА з Ірану. 

Нагадаємо, Вашингтон шукає можливості постачання енергетичного обладнання Україні у всьому світі. Цього тижня адміністрація Байдена надіслала першу порцію допомоги на енергетичне обладнання на суму 53 мільйони доларів.

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