Вранці ворог вдарив по Авдіївці, унаслідок вчорашніх обстрілів Чернігівської області поранено людину

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Житомирській та Черкаській областях.

На Київську область була атака безпілотниками. Спрацювала ППО, йдеться у зведенні від ОВА станом на 9 ранку.

У Чернігівській області за минулу добу було три обстріли. Били з мінометів по Новгород-Сіверському району, також туди кинули з безпілотника боєприпас. Без руйнувань, одна людина отримала поранення.

Учора протягом дня ворог обстріляв Есманьську, Білопільську та Хотінську громади Сумської області. Противник завдав 28 ударів по прикордонню.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Кам'янське, Оріхів, Дорожнянка, Новодарівка, Новоандріївка, Щербаки, Мала Токмачка, Малинівка, Малі Щербаки, Плавні. Надійшло 12 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіянами. Інформація уточнюється.

У Дніпропетровській області окупанти знову тероризували Нікопольський район, били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по двох містах. У Нікополі побиті кілька приватних будинків, СТО та лінії електропередач. У Марганці понівечені з десяток приватних будинків та господарських споруд, газогони та електромережі. Без жертв.

На Луганському напрямку відбито атаки російських загарбників у районах Новоселівського, Червонопопівки і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках російських обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони Новоселівського, Стельмахівки, М’ясожарівки, Греківки, Площанки, Невського, Червонопопівки і Піщаного. Усі атаки відбиті. У зв’язку зі значною кількістю поранених так званим указом окупаційної влади під потреби військових передані лікарня № 15 у Ювілейному під Луганськом та лікарня № 3 в самому Луганську. Збільшується і кількість загиблих.

У Харківській області окупанти продовжують завдавати ударів по Куп‘янському напрямку. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки в районі Гряниківки Дворічанської громади. Обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна. Крім того, ворожі обстріли були зафіксовані в Харківському та Чугуївському районах. Без жертв.

У Донецькій області зранку відбувся масований артобстіл з РСЗВ по старій частині Авдіївки. Влучання по приватних будинках. По лінії оборони навколо міста вночі тривали хаотичні обстріли позицій, на ранок – активізація штурмових дій на напрямках Опитне, Водяне, Первомайське. Також вночі був ракетний обстріл Курахового (за попередніми даними, С300). Пошкоджені приватні будинки та будівлі й споруди промислового підприємства, електричні мережі. Вночі – обстріл смт Курахівка. Пошкоджено приватний будинок. Уночі під ворожим артилерійським вогнем перебували м. Мар'їнка, м. Красногорівка, с. Георгіївка, с. Новомихайлівка. Протягом доби та вночі інтенсивні артобстріли с.Яковлівка, с.Бахмутське, с. Роздолівка,с.Парасковіївка. Пошкоджено чотири приватних будинка, дитсадок, приміщення ДП "Артемсіль".

Учора вдень внаслідок ракетного удару по Краматорську одна ракета впала у промисловій зоні, інша зруйнувала будівлю Донбаського інституту техніки та менеджменту, пошкоджено девʼять багатоквартирних житлових будинків, учбовий корпус Донбаської державної машинобудівної академії, будівля Державної реабілітаційної установи "Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю", будівля Краматорського автовокзалу.

У Миколаївській області вчора був ворожий обстріл зі ствольної артилерії по прибережній зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області, за інформацією ГШ ЗСУ, противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів зокрема: Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Милове та міста Херсон.

Продовжується роботи з відновлення електропостачання. Зі світлом тепер: Музиківка, Шкуринівка, Загорянівка, Богданівка, Петрівка, Велетенське, Первомайське, Розлив, Янтарне, Берегове. Відновлюється водопостачання. Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині.Нацполіція та ДСНС знешкодили понад 250 вибухонебезпечних предметів. До Херсонської обласної лікарні доставлено ліки. На деокупованих територіях Херсонщини продовжують надавати гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, ранкова атака була спрямована на столицю. В небі над Києвом і областю збили щонайменше 13 ворожих БпЛА іранського виробництва. Уламки влучили в адміністративну будівлю і чотири житлові будинки в Києві та приватний будинок у Вишневому. Даних про поранених немає.