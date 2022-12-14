Служба безпеки України 14 грудня прийшла з контррозвідувальними заходами до обʼєктів УПЦ (МП) у девʼяти областях.

Зокрема, до храмів Ужгорода і Львова, йдеться у повідомленні пресслужби СБУ. Йдеться про:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

Свято-Покровську церкву (м. Ужгород)

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район)

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район)

Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район)

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" (Сарненський район)

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район)

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району)

Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни)

Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни)

Свято-Троїцький храм (м. Львів)

Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська)

Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав)

Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень)

Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч)

Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч)

Свято-Василівський собор (м.Овруч)

Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч)

Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).

Фото: СБУ

Фото: Марта Оліярник

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – зазначили правоохоронці.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На обʼєктах за участі представників церкви проводять огляд для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Безпекові заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у різних областях тривають вже більше місяця. Під час роботи правоохоронці виявляли агітки, що виправдовують війну Росії проти України, російські паспорти в духівників, осіб, які перебувають у розшуку.

РНБО після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ (МП) кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснював, що санкції застосовані не проти церкви, а проти конкретних осіб, що співпрацюють із агресором.