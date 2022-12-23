​Карантин через коронавірус продовжили до квітня 2023 року

В Україні продовжили карантин через коронавірус до квітня 2023 року.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 23 грудня.

Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації продовжили до 30 квітня.

Нагадаємо, у "Дії" можна згенерувати сертифікат про четверту дозу вакцини. При цьому скористатися ним можна як в Україні, так і за її межами.

Тим часом у Китаї очікують три зимові хвилі Covid-19.