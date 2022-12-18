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У Китаї очікують три зимові хвилі COVID-19

Перша хвиля триватиме з середини грудня до середини січня.

У Китаї очікують три зимові хвилі COVID-19
Фото: EPA/UPG

У Китайському центрі контролю та профілактики захворювань прогнозують цієї зими три хвилі спалахів захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Керівник центру Ву Цзуньйоу сказав, що перша хвиля триватиме з середини грудня до середини січня й зачепить переважно великі міста.

Друга хвиля, як прогнозується, почнеться з кінця січня і триватиме до середини лютого. Вона викликана переміщенням людей напередодні традиційних новорічних свят. Новий рік у Китаї цьогоріч настане 21 січня. 

Третю хвилю захворюваності на COVID-19 очікують із кінця лютого до середини березня, коли люди повертатимуться після новорічних свят.

На сьогодні майже 87% жителів країни віком понад 60 років повністю вакциновані.

Нагадаємо, що у Китаї відключають застосунок, який стежив за переміщенням громадян. Цим рішенням КНР пом’якшує обмежувальні заходи через коронавірус.

Також країни "Великої двадцятки" (G20) оголосили про створення фонду боротьби з пандемією коронавірусу на суму в 1,4 млрд доларів.

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