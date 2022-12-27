У столиці та Київській області застосовані екстрені відключення світла

У вівторок, 27 грудня, у Києві та Київській області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", – йдеться у повідомленні.

В ДТЕК Київські регіональні електромережі поінформували, що на Київщині теж відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", – зазначили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Нагадаємо, наразі в Києві немає можливості повернутися до стабілізаційних графіків відключення.