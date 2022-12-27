Учора окупанти вдарили артилерією по акваторії Очаківської громади

Загиблих і поранених немає.

Минулої доби у Миколаївській області о 10:05 російські війська завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив у Telegram очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Миколаївський район. Вчора, 26 грудня, о 10:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", – поінформував він.

При цьому у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, над Миколаївщиною українські військові збили ракету Х-59.