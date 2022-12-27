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​Росіяни нищать історичні будівлі в окупованому Маріуполі

“Те, що пережило дві світові війни 20-го сторіччя, не встояло від “звільненням” росіян”.

​Росіяни нищать історичні будівлі в окупованому Маріуполі
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Окупанти нищать історичні будівлі, розташовані на вулиці Миколаївській і на частині вулиці Грецької в захопленому Маріуполі.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Знищена росіянами історія Маріуполя. Вулиця Миколївська та частина вулиці Грецької. Місце концентрації історичних пам’яток 19-го та початку 20-го сторіччя. Не залишено майже нічого. Те, що пережило дві світові війни 20-го сторіччя не встояло від “звільненням” росіян”, – йдеться у повідомленні.

Також перетворений на руїни і внесений в плани на знищення найближчим часом будинок колишньої Маріїнської жіночої гімназії, яка відчинила свої двері у 1876 році.

“Будівлю, яку свого часу спалили нацисти при відступу з Маріуполя (хоча вже навіть історики сумніваються, хто насправді спалив Маріуполь при звільнені з огляду на реалії окупації) та яку було відновлено. Тепер росіяни довершують розпочате під час Другої світової війни”, – зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що окупанти знесли в Маріуполі половину будівлі Драматичного театру. 

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