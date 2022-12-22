Окупанти знесли в Маріуполі половину Драматичного театру, - Андрющенко

Російські загарбники продовжують нищити тимчасово окупований Маріуполь в Донецькій області.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Поки Маріуполь в екзілі думає про Культурну деокупацію, в Маріуполі окупанти знесли половину Драматичного театру”, - написав він.
Андрющенко уточнив, що частину Драмтеатру просто знесли вщент.
“Так вже за два дні від нього не залишиться навіть фізичного спогаду”, - повідомив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі 21 грудня близько о 14:00 пролунав потужний вибух. Вибухову хвилю почули в декількох районах міста.