Росіяни хочуть відкрити у Запорізькій області Центр підготовки пропагандистів

У них готуватимуть “вчителів” історії та російської мови для шкіл.

Росіяни планують відкрити у Запорізькій області Центр підготовки пропагандистів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Окупанти використовують школи як центр промивки мізків українських дітей, й незабаром планують відкрити центр підготовки “вчителів” історії та російської мови для таких шкіл”, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що на тимчасово окупованих територіях в окупантів спостерігається дефіцит педагогів. Більшість українського персоналу відмовилось працювати на ворога, й тому окупанти звезли на територію своїх “вчителів”, які займаються русифікацією українських дітей.

“Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до РФ”, – йдеться у повідомленні.

Відтак окупанти хочуть відкрити на ТОТ педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати “нових вчителів”. Перший такий відкрити мають у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови.

Нагадаємо, РФ створила на окупованих територіях юнацький “Рух перших” з ознаками тоталітарного культу. На ТОТ також продовжуються вербування підлітків до “Юнармії”.