Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни хочуть відкрити у Запорізькій області Центр підготовки пропагандистів

У них готуватимуть “вчителів” історії та російської мови для шкіл.

Росіяни хочуть відкрити у Запорізькій області Центр підготовки пропагандистів

Росіяни планують відкрити у Запорізькій області Центр підготовки пропагандистів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Окупанти використовують школи як центр промивки мізків українських дітей, й незабаром планують відкрити центр підготовки “вчителів” історії та російської мови для таких шкіл”, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що на тимчасово окупованих територіях в окупантів спостерігається дефіцит педагогів. Більшість українського персоналу відмовилось працювати на ворога, й тому окупанти звезли на територію своїх “вчителів”, які займаються русифікацією українських дітей. 

“Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до РФ”, – йдеться у повідомленні.

Відтак окупанти хочуть відкрити на ТОТ педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати “нових вчителів”. Перший такий відкрити мають у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови. 

Нагадаємо, РФ створила на окупованих територіях юнацький “Рух перших” з ознаками тоталітарного культу. На ТОТ також продовжуються вербування підлітків до “Юнармії”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також