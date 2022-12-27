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На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники

ФСБ опублікувала відео з місця їхньої загибелі.

На території Росії під час виконання бойового завдання загинули четверо українських військослужбовців: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов.

Про це пише Новинарня.

Про “ліквідовану на кордоні з Брянською областю українську диверсійну групу” повідомили російські пропагандисти.ФСБ опублікувала відео з місця їхньої загибелі та імена бійців.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась підтвердив їхню загибель у телеграм-каналі.

“Росіяни заплатили страшну ціну. І так і не спіймали привидів ночей Бєлгорода і Брянська. Судячи з оприлюднених фото, диверсійна група загинула, натрапивши на мінне поле. Споряджені якісно. І екіпірування, і вибухівка, і зброя”, – написав він. 

Юрій Горовець “Святоша”
Фото: t.me/KARAS_EVGEN
Юрій Горовець “Святоша”

Максим Михайлов “Непийпиво”
Фото: t.me/KARAS_EVGEN
Максим Михайлов “Непийпиво”

Тарас Карпюк “Тарасій”
Фото: t.me/KARAS_EVGEN
Тарас Карпюк “Тарасій”

Богдан Лягов “Аполлон”
Фото: t.me/KARAS_EVGEN
Богдан Лягов “Аполлон”

Нагадаємо, на війні загинув херсонський журналіст і режисер Антон Коломієць

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