На території Росії під час виконання бойового завдання загинули четверо українських військослужбовців: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов.

Про це пише Новинарня.

Про “ліквідовану на кордоні з Брянською областю українську диверсійну групу” повідомили російські пропагандисти.ФСБ опублікувала відео з місця їхньої загибелі та імена бійців.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась підтвердив їхню загибель у телеграм-каналі.

“Росіяни заплатили страшну ціну. І так і не спіймали привидів ночей Бєлгорода і Брянська. Судячи з оприлюднених фото, диверсійна група загинула, натрапивши на мінне поле. Споряджені якісно. І екіпірування, і вибухівка, і зброя”, – написав він.

Фото: t.me/KARAS_EVGEN Юрій Горовець “Святоша”

Фото: t.me/KARAS_EVGEN Максим Михайлов “Непийпиво”

Фото: t.me/KARAS_EVGEN Тарас Карпюк “Тарасій”

Фото: t.me/KARAS_EVGEN Богдан Лягов “Аполлон”

Нагадаємо, на війні загинув херсонський журналіст і режисер Антон Коломієць.