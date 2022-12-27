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Зруйновану російськими ракетами будівлю Харківської ОДА законсервували

Основною метою консервації є збереження історичної цінності будівлі.

Зруйновану російськими ракетами будівлю Харківської ОДА законсервували
Фото: Харківська ОДА

У будівлі Харківської ОДА провели консерваційні роботи. Її подальшу долю будуть вирішувати потім.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

“Наразі ми можемо вести мову про те, щоби зберегти те, що можна зберегти. Тому ми зробили ряд консерваційних заходів для того, щоб не відбулися подальші руйнування, враховуючи можливі опади і те, що там немає даху чи вікон. Далі будемо робити експертизу, будемо робити проєкт”, - сказав Синєгубов.

Він додав, що основною метою є збереження історичної цінності будівлі, її фасадної частини. Водночас очевидно, що всередині потрібно буде будувати абсолютно нову будівлю за сучасними технологіями, оскільки несучі конструкції дуже сильно постраждали. 

Нагадаємо, російські війська вранці 1 березня обстріляли ракетами цивільну інфраструктуру Харкова. Окупанти влучили в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та житлові будинки. Після прибуття рятувальників через 6-7 хвилин від першого удару ворог вдарив аналогічною ракетою. Третина будівлі ОДА обвалилася.

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