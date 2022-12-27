Росія особливо зацікавлена в Одеському регіоні, а тому атаки на область будуть продовжуватись з багатьох напрямків.

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ворог завжди окремо підкреслює зацікавленість в нашому регіоні. Тому що це український вихід до Чорного моря. Це експорт. Це цікавий регіон з точки зору геополітики”, – сказав він.

Братчук підкреслив, що увага є постійною, а тому ворог буде загостювати свою увагу через ракетні удари.

“Ми вже й не говоримо про суходіл та підготовку морської та десантної операції”, – сказав речник ОВА.