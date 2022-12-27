Синоптики прогнозують останній день 2022-го без опадів і до +8

У вівторок, 27 грудня у більшості областей дощі.

Синоптики прогнозують, що у суботу, 31 грудня в Україні буде без опадів і до +8.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

У вівторок, 27 грудня у більшості областей дощі, на півночі та сході країни з мокрим снігом.

28 грудня вночі у східних та південно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території, 29 грудня в Україні без опадів.

Вітер західних напрямків, 7-12 м/с, завтра на Прикарпатті пориви, 15-20 м/с, на високогр'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-7° тепла, в Криму до 10° тепла.

Орієнтовний прогноз погоди на 31 грудня: без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 2-8° тепла, у південних та західних областях 5-11°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.