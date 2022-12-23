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У п’ятницю дощитиме у західних областях, подекуди ожеледиця

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

У п’ятницю дощитиме у західних областях, подекуди ожеледиця
Фото: volodymyr.rayon.in.ua

У п’ятницю, 23 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В західних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу , на решті території без істотних опадів.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура  вдень 1-6° тепла, у південній частині подекуди 7-10° .

У Київській області ствопчики термометрів піднімуться до вдень 1-6° тепла; у столиці – до 2-4° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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