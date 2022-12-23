У п’ятницю дощитиме у західних областях, подекуди ожеледиця

У п’ятницю, 23 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
В західних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу , на решті території без істотних опадів.
У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.
На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.
Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
У Київській області ствопчики термометрів піднімуться до вдень 1-6° тепла; у столиці – до 2-4° тепла.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.