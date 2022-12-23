Кремль хоче представити начальника Генштабу ЗС Росії як відповідального за війну, – ISW

Герасимов спробував відновити розвінчаний російський наратив про те, що Кремль не планував вторгнення в Україну.

Начальник начальник Генерального штабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов спробував відновити розвінчаний російський наратив про те, що Кремль не планував вторгнення в Україну, щоб виправдати війну.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

22 грудня Герасимов публічно виступив для інформування іноземних військових аташе, заявивши, що Росія була змушена почати “спеціальну військову операцію» у відповідь на зростання «неонацистської ідеології” в Україні та “активну військову підготовку Києва до звільнення Донбас і Крим на початку 2022 року”.

“Розвідка США викрила продуманий план Кремля з організації серії атак під фальшивим прапором на сході України на початку лютого, атак, якими Кремль мав намір спровокувати та виправдати війну. Можливо, Герасимов намагається відновити цю безглузду інформаційну операцію, щоб допомогти виправдати війну перед внутрішньою російською аудиторією”, – йдеться у звіті.

Герасимов також зазначив, що російські війська зосереджують більшість своїх зусиль на захопленні Донецької області, що також сигналізує про повернення до довоєнного наративу в ймовірній спробі повернути громадську підтримку війни.

“Це твердження також є неточним – Донецька область є місцем єдиної активної наступальної операції Росії, але більшість бойової сили Росії знаходиться в інших частинах України”, – зазначили дослідники.

Кремль утримувався від публічного показу Герасимова протягом майже десяти місяців до 17 грудня і, ймовірно, намагається знову представити його як іншу фігуру, відповідальну за війну, оскільки йде другий рік вторгнення.

“Герасимов продовжив пояснення Путіна і міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо мобілізації і навіть спробував пояснити вихід Росії з правобережної Херсонської області превентивним заходом «загрозою» українського високоточного удару по Каховській ГЕС”, – додали американці.

Герасимов також стверджував, що Росія стабілізувала лінію фронту на ділянці землі протяжністю 815 км. Поява Герасимова, ймовірно, є продовженням нещодавніх зусиль Кремля раціоналізувати вартість війни в Україні, згуртувати підтримку затяжної війни та відновити свої наративи.