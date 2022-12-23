Заміна мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік, - Сєнкевич

Процес заміни мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік. І пошук фінансування - лише один із аспектів вирішення цієї проблеми.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міськради.

“Наскільки мені відомо, за ініціативи депутата Давида Арахамії в державному бюджеті на наступний рік закладені кошти для Миколаєва. Думаю, краще, якщо про це розкаже сам голова ОВА, адже він про це піклувався, і кошти будуть спрямовані з державного бюджету в обласний”, - розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що місто передаватиме аварійні ділянки водогону обласному управлінню капітального будівництва, а після ремонту їх знову повертатимуть на баланс міського КП.

Також важливі технічні аспекти, котрі потребуватимуть часу. Зокрема, виконуючи ремонтні роботи, треба спочатку перемкнути споживачів на іншу гілку водогону, інакше люди залишаться без води. Деякі труби мінятимуть повністю, інші можна санувати.

Сєнкевич додав, що Миколаїв налагодив співпрацю з однією із благодійних організацій, яка погодилась профінансувати частину робіт із заміни мережі водогону.

Щоб уникнути питань корупції, всі організації, які виділяють грантові кошти, мають можливість самостійно обрати підрядника, профінансувати закупівлю обладнання, перевірити якість робіт.

В свою чергу, місто готове підключатись на етапі контролю якості.

Нагадаємо, столиця Латвії Рига допоможе Миколаєву відновити водопостачання у місті. Депутати Думи Риги ухвалили рішення виділити 200 тисяч євро з бюджету самоврядування.