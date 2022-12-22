У четвер мокрий сніг падатиме лише у низці західних областей

У четвер, 22 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомили в Українському гідрометерологічному оцентрі.
У більшості північних, вночі і в Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла, в південних областях 4-9°.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.