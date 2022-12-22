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У четвер мокрий сніг падатиме лише у низці західних областей

Температура вдень 0-5° тепла.

У четвер мокрий сніг падатиме лише у низці західних областей
Фото: vn.20minut.ua

У четвер, 22 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометерологічному оцентрі.

У більшості північних, вночі і в Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, в південних областях 4-9°.

У Київській області температура становитиме 0-5° тепла; у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 1-3° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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