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Ми задоволені рішенням Байдена передати Україні систему Patriot, – Пелосі

Вона назвала привілеєм вітати президента України Володимира Зеленського у стінах Капітолію.

Фото: ЕРА/UPG

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі назвала привілеєм вітати президента України Володимира Зеленського у стінах Капітолію.

“Ми говорили про те, як кілька місяців тому приймали у храмі демократії першу леді України”, – зазначила Пелосі під час спільної з очільником українців пресконференції.

Вона підкреслила, що Олена Зеленська донесла до американців потребу України у ще більшій кількості зброї, гуманітарної та економічної допомоги.

“І сьогодні ми вітаємо хороброго і сміливого президента Зеленського, аби похвалити не лише його, але й сміливий, згуртований народ України за те, що вони роблять для захисту демократії. За 10 місяців після вторгнення ви, пане президенте, та українці, зустріли жорстокість Путіна з сильною волею”, – сказала Пелосі.

Спікерка додала, що хоче аплодувати планам президента Джо Байдена надати Україні систему Patriot та іншу зброю.

“Ми дуже задоволені рішенням президента і рішучістю здійснити це. Я віддаю вам належне за те, що ви (Зеленський, - ред.) чітко пояснили наскільки це потрібно (Україні, - ред.)”, – сказала Пелосі.

Нагадаємо, батарея Patriot і боєприпаси до неї входять до нового пакету безпекової допомоги від США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як США передадуть України системи ППО Patriot, Україна запросить їх знову.

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