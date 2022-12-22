Путін більше не суб’єкт цивілізованого життя, – Зеленський

Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу та його держави.

Президент Російської Федерації Володимир Путін більше не суб’єкт цивілізованого життя.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з очільником США Джо Байденом у Вашингтоні.

“У 2019 році у нас була нормандська зустріч. Я в 2019 році став президентом України. Тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб у жодному разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоби відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння”, – зазначив він.

“Не дай Боже, може бути повномасштабна війна – на це він говорив: “Такого ніколи не буде”, – він всім говорив. Він усім брехав”, – додав Зеленський.

Президент України підкреслив: “Які меседжі можна йому передавати, після того, що він отруїв наше цивільне диття, спокійне життя?”.

“Він говорить: після України ми можемо піти далі, – де раніше була потужна присутність Радянського Союзу. Для чого людині з, я вважаю, хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним, відправляти меседжі?”, – додав він.

Зеленський вважає, що Путін повинен бути сьогодні зацікавлений, щоби світ на нього звертав увагу.

“Він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави”, – підсумував він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що справедливим миром можна буде назвати такий мир, коли не буде жодних компромісів щодо українського суверенітету, а також РФ відшкодує всі втрати, котрі понесла Україна.