Путін більше не суб’єкт цивілізованого життя, – Зеленський

Президент Російської Федерації Володимир Путін більше не суб’єкт цивілізованого життя.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з очільником США Джо Байденом у Вашингтоні.
“У 2019 році у нас була нормандська зустріч. Я в 2019 році став президентом України. Тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб у жодному разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоби відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння”, – зазначив він.
“Не дай Боже, може бути повномасштабна війна – на це він говорив: “Такого ніколи не буде”, – він всім говорив. Він усім брехав”, – додав Зеленський.
Президент України підкреслив: “Які меседжі можна йому передавати, після того, що він отруїв наше цивільне диття, спокійне життя?”.
“Він говорить: після України ми можемо піти далі, – де раніше була потужна присутність Радянського Союзу. Для чого людині з, я вважаю, хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним, відправляти меседжі?”, – додав він.
“Він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави”, – підсумував він.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що справедливим миром можна буде назвати такий мир, коли не буде жодних компромісів щодо українського суверенітету, а також РФ відшкодує всі втрати, котрі понесла Україна.