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У Бердянську розклеїли листівки зі закликами долучатися до партизанської армії

Також зроблено акцент на нацистській сутності ворога.

В окупованому Бердянську невідомі герої розклеїли листівки щодо майбутнього окупантів.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Акцент зроблено на нацистській сутності ворога, а також були поширені листівки з закликом вступати до підпілля.

“Залучайся до бердянської партизанської армії”, – йдеться в одній із них.

Фото: Центр нацспротиву
“Поширення таких фото вносить сумбур в ряди окупантів, адже демонструє їх неспроможність взяти місто під контроль та підкреслює ворожий статус окупантів. Водночас це надихає місцевих до спротиву окупації”, – зазначили у ЦНС. Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Бердянську поширили українську символіку. Невідомі герої поширили жовто-блакитні стрічки вздовж однієї з вулиць міста.

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