Також зроблено акцент на нацистській сутності ворога.

В окупованому Бердянську невідомі герої розклеїли листівки щодо майбутнього окупантів.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Акцент зроблено на нацистській сутності ворога, а також були поширені листівки з закликом вступати до підпілля.

“Залучайся до бердянської партизанської армії”, – йдеться в одній із них.

Фото: Центр нацспротиву