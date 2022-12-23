В окупованому Бердянську невідомі герої розклеїли листівки щодо майбутнього окупантів.
Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.
Акцент зроблено на нацистській сутності ворога, а також були поширені листівки з закликом вступати до підпілля.
“Залучайся до бердянської партизанської армії”, – йдеться в одній із них.
Фото: Центр нацспротиву
“Поширення таких фото вносить сумбур в ряди окупантів, адже демонструє їх неспроможність взяти місто під контроль та підкреслює ворожий статус окупантів. Водночас це надихає місцевих до спротиву окупації”, – зазначили у ЦНС.
Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Бердянську поширили українську символіку. Невідомі герої поширили жовто-блакитні стрічки вздовж однієї з вулиць міста
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