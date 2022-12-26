Укренерго спростувало фейк про скасування аварійних відключень світла

В Укренерго заявили, що в Україні продовжують діяти аварійні відключення світла.

Так у компанії відреагували на поширення фейку про начебто скасування аварійних відключень електроенергії.

"В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - йдеться в заяві НЕК.

У компанії наголосили, що аварійні відключення – це вимушений крок, який "застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі".

"Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - пояснили в Укренерго.

Також у НЕК зазначили, що мають лише одну офіційну сторінку в Facebok (https://www.facebook.com/npcukrenergo) і Telegram (https://t.me/Ukrenergo)

В Укренерго закликали українців повідомляти про сторінки-підробки і заявили, що "будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО".

Нагадаємо, раніше росіяни створили низку фейкових каналів і ботів під брендом ДТЕК. А хакери надсилали українцям листи зі шкідливим посиланням начебто від імені Держспецзв'язку.