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​У Києві та області – аварійні відключення електроенергії, – Укренерго

Дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим.

​У Києві та області – аварійні відключення електроенергії, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Станом на 26 грудня через перевищення лімітів споживання у Києві та Київській області діють аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє у Facebook Укренерго.

Зазначається, що дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Також є обмеження у системі передачі електроенергії через значні пошкодження магістральних мереж масованими російськими атаками. На об’єктах генерації та електромережах тривають ремонтні роботи.

 

"Ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує", – зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, станом на 24 грудня найскладніша ситуація зі світлом була у Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня. А також на сході та півдні країни, де Росія завдавала нових артилерійських ударів по прифронтовим районам.

Сьогодні керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що Росія готується до нового масованого удару по Україні. 

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