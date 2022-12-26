Вибухи в Енгельсі - це наслідки російської агресії в Україні, - речник Повітряних Сил ЗСУ

"Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися".

Вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі - це наслідки російської агресії на території України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", - сказав він.

Ігнат закликав дочекатись супутникових знімків з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки "бавовни".

Нагадаємо, вночі пролунали вибухи на військовому аеродромі у Енгельсі Саратовської області. За даними росЗМІ, загинули трож людей, але літаки нібито не постраждали.

У Міноборни РФ пізніше заявили, що аеродром атакували ударні дрони.

Зазначимо, що місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі знаходиться містечко-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.